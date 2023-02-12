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Сегодня, 11:40

Мохнаткина считает, что следующими соперниками Махачева могут стать Царукян или Физиев

Алина Савинова
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Российский боец ММА Марина Мохнаткина высказалась о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«В целом бой был очень напряженным, но я могу с уверенностью сказать, что первый, второй и четвертый раунды были полностью за Исламом. Третий раунд был равный, в пятом раунде, конечно, Волкановски проявил характер, он дрался дома. Оба бойца подарили зрителям интересный поединок, что и было признано лучшим боем вечера. Я получила огромное удовольствие от просмотра этого боя.

Я видела, что Чарльз Оливейра просит реванш, но я думаю, что если такой бой состоится, то все закончится в пользу Ислама. Махачев знает ключи к нему, что это за боец. В этом дивизионе сейчас растут хорошие проспекты, те же Арман Царукян и Рафаэль Физиев наступают на пятки, они очень достойные соперники для Ислама. Надеюсь, что увижу их претендентами на титул», — цитирует Мохнаткину Metaratings.ru.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Россиянин впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес австралийцу первое поражение в UFC.

 

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mokhnatkina-schitaet-chto-sleduyushimi-sopernikami-makhacheva-dolzhny-stat-carukyan-ili-fiziev-227225/
Ислам Махачев
ММА
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