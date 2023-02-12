Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:18

Ислам Махачев: «Хабиб позвонил и говорит: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?»

Махачев заявил, что роль Хабиба Нурмагомедова в углу нельзя переоценить
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что роль экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу нельзя переоценить.

«Он [Хабиб] позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?» Я вот сейчас подумал: Волкановски уходил на эту сторону [показывает направо], почему я не подумал... ну вот такие подсказки нужны. 100 процентов, роль Хабиба в углу неоценима. Это человек, который знает много вещей», — сказал Махачев «СЭ» на пресс-конференции.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
1
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил
Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий
Ислам Махачев рассказал, что Волкановски говорил ему по ходу боя
Махачев — Волкановски и другие яркие удары в боях турнира UFC 284: видео
Тищенко считает, что победа над Волкановски приблизила Махачева к Хабибу
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил

Ислам Махачев ответил Диасу: «Он опять накурился»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости