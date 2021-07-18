Махачев прокомментировал победу над Мойзесом: «Волнений не было»

Российский легковес Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31.

«Чувствую себя хорошо, так как это был тяжелый тренировочный лагерь, — сказал Махачев на пресс-конференции после боя. — У меня было много незначительных травм, но все же я рад, потому что я побился больше трех раундов, а это хороший опыт против хорошего оппонента».

«Были ли волнения в связи с тем, что дрался в главном событии? Совсем нет. Я ребятам говорил: «Погнали на арену». Я никогда не чувствовал себя в таком состоянии. Мы должны были отправиться на арену 7 вечера, а с двух часов дня я ел, спал — устал ждать и проводить время дома».

Махачев победил Мойзеса удушающим приемом сзади в четвертом раунде. Теперь на его счету 20 побед и 1 поражение. У Тиаго — 15 побед и 5 поражений.