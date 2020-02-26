Махачев подтвердил, что подерется с соперником из топ-15 рейтинга UFC

Российский боец UFC Ислам Махачев получил соперника из топ-15 рейтинга в легком весе. 14-й номер рейтинга легкого дивизиона подтвердил, что узнал соперника, но пока не может назвать его имя.

— Хорошие новости. Не сказать что доволен, но это тоже неплохо. Как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника, — написал Махачев в Instagram.

В активе 28-летнего российского бойца 18 побед и 1 поражение в профессиональной карьере.