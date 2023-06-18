Ислам Махачев: «Что вообще может быть хуже пояса BMF?»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) объяснил, почему считает, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не должен быть первым номером рейтинга pound-for-pound, а также раскритиковал титул BMF. Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— На прошлой неделе ты отметился двумя довольно жесткими высказываниями — в адрес пояса BMF и места в рейтинге Джона Джонса. Если с Джонса начать, почему не считаешь, что он заслуживает первой строчки P4P?

— Ну, он вернулся, не побил чемпиона, побил парня, который недавно проиграл. Я дрался с парнем, который стоит на первом месте. Не знаю, в UFC своя политика: кого им выгодно поставить на первое место, кого хотят раскачать... Они умеют это хорошо делать.

— И пояс BMF тебя тоже не привлекает?

— Нет, хуже этого что может быть вообще?

Дастин Порье (29-7) и Джастин Гэтжи (24-4) подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.