Махачев о силе воли Фергюсона: «Для кого-то это жестко, а я всю жизнь этим занимаюсь»

Российский боец UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» прокомментировал два эпизода, когда американец Тони Фергюсон, по мнению многих поклонников ММА, продемонстрировал удивительный болевой порог.

В декабре 2020-го Фергюсон не сдался после армбара в бою с Чарльзом Оливейрой, а в мае 2021-го не постучал после болевого на ногу в исполнении Бенеила Дариуша. Фергюсон проиграл оба боя единогласным решением судей.

— Что касается армбара, то там было очень близко, — сказал Махачев. — А вот что касается скручивания — не думаю. Если бы у него пятка была уже на вот-воте, он стал бы крутиться. Все знают, как нужно уходить от болевых на ноги, — нужно крутиться в ту сторону, куда закручивают. Так можно облегчить боль, выкрутиться из болевого. Но видно, что он боец. Все знают, какой Тони Фергюсон, — он до конца дерется, все бои кровавые. Тони давно в этом спорте.

— Когда видели тот армбар, отвернулись?

— Нет.

— Это жестко выглядело.

— Ну да, для кого-то это жестко, а я этим всю жизнь занимаюсь.