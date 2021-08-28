Бывший претендент на титул легкого веса UFC Кевин Ли высказался по поводу потенциального боя против Ислама Махачева в легком весе.

«Спущусь ли я ради боя с Махачевым? Нет, — сказал Ли в эфире шоу The MMA Hour. — У Ислама сейчас неплохо поднялся, но нет. Для чего мне это? Я иду не вниз, а к вершине. Я гонюсь за теми, кто впереди меня, а не за парнями, которые за мной. Я рвусь вперед, поэтому ради того, что даст мне этот бой, я не готов всем пожертвовать», — сказал Кевин Ли в эфире шоу The MMA Hour.

28 августа Ли подерется с Даниэлем Родригесом на UFC Vegas 35.