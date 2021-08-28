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Хабиб процитировал Тимура Муцураева

15:36
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram. 32-летний боец, завершивший карьеру, выложил свое фото, сопроводив его строчками из песни Тимура Муцураева «Не зови».

«Суету тех времен, не вернуть никогда», — написал Хабиб.

Менеджер Ризван Магомедов оставил комментарий со следующей строчкой из песни.

«Не вернуть ту беспечность и счастливые дни», — написал Магомедов.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он задушил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений. Сейчас он занимается развитием совей лиги Eagle FC.

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Роман Шишов все материалы автора

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