Российский боец Ислам Махачев в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в реванше между ирландцем Конором Макгрегором и чемпионом UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибом Нурмагомедовым.

— У вас есть негатив к Макгрегору сейчас?

— Он мне не нравится. Такого негатива — что я его ищу или что-то еще, нет. Просто он мне не нравится и все. Для меня неприемлемо поведение, которое он себе позволяет.

— Было бы интересно посмотреть на реванш Хабиба и Конора?

— Было бы интересно, но я в этом не вижу смысла. Хабиб разнес его в одну калитку. Этот бой будет интересен только в плане денег, а так — зачем к этому возвращаться.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. (Илья Андреев)

Дружит с Хабибом и должен повторить его путь. Большое интервью Ислама Махачева