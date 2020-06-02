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Махачев и Олейник опустились на одну позицию в рейтинге UFC

19:11
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UFC опубликовал обновленную версию рейтинга бойцов. Бразилец Гилберт Бернс, выступающий в полусреднем весе, после победы над Тайроном Вудли поднялся на пять позиций.

Бернс обошел Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона, переместившись на первую строчку. Чемпионом остается Камару Усман. Вудли потерял три позиции. Ирландец Конор Макгрегор опустился на 15-е место.

Российский легковес Ислам Махачев опустился на одну позицию. Его обошел Дональд Серроне. По одной позиции потеряли российские тяжеловесы Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов. Олейник занимает 11-е место, а Абдурахимов — 12-е.

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