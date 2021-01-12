Магомедшарипов проведет бой в ближайшие три месяца

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что россиянин Забит Магомедшарипов проведет свой бой в ближайшие три месяца. В 2020 году Магомедшарипов не провел ни одного поединка из-за того, что его поединок с Яиром Родригесом дважды срывался.

Соперник Забита на данный момент неизвестен, поскольку Родригес в настоящее время отстранен USADA за нарушение правил предоставления информации о местонахождении.

— Мы ждем боя Магомедшарипова в ближайшие месяцы. Дадим ему кого-нибудь, — цитирует ESPN Уайта.