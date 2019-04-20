Магомедшарипов будет ждать номерного турнира UFC в России

Боец UFC Забит Магомедшарипов в ходе турнира в Петербурге назвал условия, при которых он выступит в России.

– Я приехал друзей поддержать. В России подерусь, если будет номерной турнир. Я уже второй год провожу бои в Америке, и мне нравится, —сказал Магомедшарипов.

Также он отказался комментировать высказывания Конора Макгрегора в Твиттере, где он, в частности, назвал жену Хабиба Нурмагомедова полотенцем.

– Высказывания Макгрегора в Твиттере? Ничего не думаю. Не знаю, – сказал Магомедшарипов. (Михаил Потапов)