«Магомед не оставил ему ни шанса». Федор Емельяненко рассказал, что смотрел бой брата с Исмаиловым

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что смотрел поединок брата, Александра, с Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился поражением Александра Емельяненко в третьем раунде.

— Да, я смотрел бой брата с Исмаиловым, — цитирует ТАСС Федора Емельяненко. — Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни одного шанса Александру.

— После этого боя болельщики говорили про Александра схожие вещи, что и про вас после вашего боя с Мальдонадо, — что пора заканчивать. Что бы вы посоветовали Александру и любому бойцу на его месте?

— Александру, как и любому бойцу, надо не расслабляться, а серьезно относиться к каждому поединку. Как только поверил в себя, можешь дать слабинку в подготовке, тогда можно ждать поражения. Понятное дело, что это был шанс для Магомеда Исмаилова заявить о себе. И он подошел со всей ответственностью к этому поединку, и в клетке он сделал все правильно. Не совершил ни одной ошибки и очень красиво провел бой.