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Сегодня, 16:44

Магомед Магомедов: «Умар Нурмагомедов — сильнейший боец легчайшего веса UFC»

Давид Хачатрян
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Умар Нурмагомедов.
Фото Зараб Мжавахадзе, Известия

31-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов (19-3) назвал Умара Нурмагомедова (16-0) лучшим бойцом легчайшего дивизиона UFC.

«Я согласен [что Умар сильнейший боец легчайшего веса UFC]. Умар набирающий, молодой, голодный, — отметил Магомедов «СЭ». — С каждым боем он показывает себя все лучше и лучше. Последнего своего соперника финишировал. Он не боролся, чисто со стойки подрался, а его сильная сторона — борьба, а он ее даже не подключил. Очень разносторонний, угроза для любого в легчайшем весе».

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Магомед Магомедов
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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