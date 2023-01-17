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Сегодня, 15:43

Популярные американские блогеры прилетели в Дагестан и потренировались с командой Махачева

Давид Хачатрян
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Известные канадо-американские блогеры NELK Boys, включая Кайла Форджарда, прилетели в Дагестан и приняли участие в пробежке чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1). Также они сходили в сауну, окунулись в ледяную воду и повалялись в снегу.

Летом прошлого года глава UFC Дана Уайт подарил Форджарду 250 тысяч долларов, что вызвало критику со стороны многих бойцов и журналистов.

Махачев проходит подготовку к бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1). Бой состоится 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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