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Сегодня, 14:07

Магомед Исмаилов исключил бой с Сосланом Асбаровым

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) рассказал, что не будет драться против чемпиона Hardcore Boxing Сослана Асбарова.

«Я думаю, если мы с Сосланом побоксируем, это будет ненормально. Мы можем только в спаррингах, в зале подвигаться, показать друг другу свои навыки. Но зайти на профессиональный ринг и боксировать со своим другом — это не то, некрасиво будет. Так-то я ему накидаю, просто это некрасиво», — сказал Исмаилов на встрече с фанатами.

Исмаилов в прошлом бою одолел Александра Шлеменко (61-15) единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.

Магомед Исмаилов
ММА
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