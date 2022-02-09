Исмаилов о поединке с Дуродолой по правилам бокса: «Это будет не просто бой, а война»

Исмаилов высказался о своем предстоящем поединке по правилам бокса против нигерийца Дуродолы

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о своем предстоящем поединке против нигерийца Оланревадже Дуродолы по правилам бокса.

«Я всегда в отличной боевой форме, это будет не просто бой, а война. Я проходил подготовку со своим братом Рамазаном и Равидом. Два старших брата и два стиля.

Исмаилов проведет поединок против Дуродолы 25 февраля в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.