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Сегодня, 10:35

Исмаилов о поединке с Дуродолой по правилам бокса: «Это будет не просто бой, а война»

Исмаилов высказался о своем предстоящем поединке по правилам бокса против нигерийца Дуродолы
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о своем предстоящем поединке против нигерийца Оланревадже Дуродолы по правилам бокса.

«Я всегда в отличной боевой форме, это будет не просто бой, а война. Я проходил подготовку со своим братом Рамазаном и Равидом. Два старших брата и два стиля.

Исмаилов проведет поединок против Дуродолы 25 февраля в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/937405-lysyi-khishchnik-ismailov-o-poedinke-s-durodoloi-eto-budet-voina
Бокс
Магомед Исмаилов
ММА
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