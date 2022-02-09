Боец UFC Марлон Вера поделился мнением, почему за 26 боев в ММА он ни разу не проигрывал досрочно.

«Я объясняю это уровнем своей рабочей этики, — сказал Вера на подкасте «Theo Von». — В 21-30-22-00 я уже ложусь спать. После боя [с Эдгаром] команда говорит мне: «Теперь как следует отпразднуем». Я им: «С хрена ли? Что мне праздновать?». У нас с Морено один менеджер. Когда он победил [Фигуредо во 2-м бою], менеджер позвал меня на афтепати. Но я отказался, при всем уважении к Брэндону. Потому что по воскресеньям у меня кросс — 13 миль (20 км). Поэтому я отказался, я был настроен на свой режим и работу».

8-й номер легчайшего веса UFC на данный момент идет на серии в 18 боев со старта в UFC без досрочных поражений. Длиннее подобная серия только у Джона Джонса — его не могут удосрочить в UFC 22 боя подряд с момента дебюта.

«Меня не финишируют, потому что я постоянен во всей моей работе и режиме. И ментально я знаю, если я так впахиваю и держу такую дисциплину — как кто-то может просто взять и снести меня? Даже взять бой с Джоном Линекером. Линекер бьет, как грузовик. Он ударил мне по локтю, и вся моя рука онемела. Я просто ее не чувствовал. Но я продолжал драться, несмотря ни на что», — добавил Вера.

6 ноября 29-летний эквадорский боец нокаутировал фронт-киком Фрэнки Эдгара на UFC 268 в Нью-Йорке.