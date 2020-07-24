Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

Исмаилов доминировал на протяжение всего поединка. Рефери остановил бой в концовке третьего раунда, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом.

Исмаилов — действующий чемпион ACA в среднем весе. До поединка с Емельяненко на его счету было 15 побед и два поражения при единственной ничье.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 38-летнего тяжеловеса 28 побед при семи поражениях.