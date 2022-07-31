Деррик Льюис — Сергей Павлович: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 277

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» пройдет турнир UFC 277, где проведут бой российский тяжеловес Сергей Павлович и американец Деррик Льюис.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 277 на своем сайте. Бои основного карда начнутся примерно в 05.00 мск 31 июля. Видеотрансляцию поединка Деррик Льюис — Сергей Павлович можно будет посмотреть на matchtv.ru

У 30-летнего Павловича 15 побед и одно поражение в ММА. Свой последний поединок он провел в марте 2022-го. Тогда россиянин победил техническим нокаутом Шамиля Абдурахимова на турнире UFC Fight Night 204.

На счету 37-летнего Льюиса — 26 побед, 9 поражений и один бой был признан несостоявшимся. В феврале 2022-го американец проиграл нокаутом Таю Туивасе на турнире UFC 271.