Лобов выиграл суд у бывшего менеджера: «Он хотел отсудить у меня 70 тысяч долларов за работу, которую не выполнял»

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов сделал заявление насчет судебных разбирательств со своим бывшим менеджером Артемом Харлановым. Видеозаявление опубликовано в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова. По словам Лобова, Харланов пытался отсудить у него 70 тысяч долларов за работу, которую не выполнял.

В декабре прошлого года Харланов распространил заявление, согласно которому в марте 2020-го Советский районный суд Нижнего Новгорода постановил, что Лобов обязан выплатить Харланову агентское вознаграждение в размере 5 173 200 рублей (около 70 тысяч долларов). Лобов подал кассационную жалобу, и в результате решение суда в части удовлетворения исковых требований Харланова было отменено.

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Как рассказал Лобов, Харланов стал его менеджером по дружбе — в конце 2017 года. При этом боец подписал с ним контракт, не читая документ. Договоренность была следующей: Лобов будет выплачивать Харланову 20 процентов со сделок, организованных менеджером. «Он, как говорит, пытался найти мне какие-то контракты. Но у него ничего не получалось. Понимаю, что это нелегкий бизнес, но никаких контрактов он мне найти не смог», — отметил Лобов в своем заявлении.

Фото документа.

Спустя полгода их сотрудничество было пересмотрено: Лобов обязался выплачивать 20 процентов и со своих сделок, но на счет агентства Gagarin Sports Management. По словам Лобова, данная компания изначально задумывалась как его совместный бизнес с Харлановым.

Как рассказал боец, в 2018 году он подписал новый контракт с UFC: по старому он зарабатывал 17 000 долларов за бой + 17 000 долларов за победу, новый же предполагал выплату 25 000 за бой + 25 000 за победу. Как отметил Лобов, роль Харланова в переговорах с UFC была минимальной: Лобов сам написал текст на английском (поскольку менеджер английским не владел), дал Харланову e-mail матчмейкера UFC Шона Шелби и попросил отправить Шелби письмо. «Почему я сделал так? Потому что у нас общая фирма — Gagarin Sports Management. Я понимаю, что Харланов — начинающий менеджер, что ему нужно обзаводиться контактами, налаживать связь с промоутерами, чтобы в дальнейшем иметь возможность подписать наших бойцов в UFC. Тогда это закончилось успешно. Мне подняли зарплату», — сказал Лобов.

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По словам Лобова, Харланов просил его найти бойцам, клиентам Gagarin Sports Management, поединки в иностранных промоушенах. «Я ему ответил: «Артем, мне заниматься этим особо времени нет. Я готовлюсь к боям, я тренируюсь постоянно, занят плюс решаю более важные вопросы. Ты сам этим занимайся. Мы изначально обсуждали, что ты будешь менеджером, будешь вести бойцов, а я этим не занимаюсь». Он мне ответил: «Хорошо, раз ты не будешь бойцами заниматься вплотную, тогда пусть у тебя будет 25 процентов фирмы, а не 50 процентов». Я ему сказал: «Ок, пусть будет так, хай с тобой», — рассказал Лобов.

Фото документа.

Затем Лобов сам договорился о сотрудничестве с букмекерской компанией, начав выплачивать 20 процентов от контракта Gagarin Sports Management (букмекер платил бойцу 3000 долларов в месяц). Потом Лобов покинул UFC и подписал контракт с BKFC, причем с лигой кулачных боев он договорился лично. «На финальной стадии я подключил Харланова, — отметил боец. — Вот, Харланов, мой менеджер, познакомьтесь. По той же причине — чтобы человек обзавелся контактами и дальше имел возможность подписывать бойцов в BKFC».

По словам Лобова, после нашумевшего поединка в BKFC с Джейсоном Найтом он сам нашел себе спонсора — бренд одежды, а затем предъявил претензии Харланову, в результате чего агентский процент был снижен с 20 процентов до 10. «Я сказал ему: «Артем, я сам себе нахожу все контракты, хотя это твоя работа, я плачу процент в Gagarin, то есть тебе по сути, ты за счет этих денег сейчас живешь, а ты, мой менеджер, ничего мне не находишь, ничего не ищешь, не зарабатываешь мне ни копейки и отжал себе еще 25 процентов от нашего совместного проекта, где у нас, как мы изначально договаривались, будет 50 на 50. И для которого я делаю намного больше, чем ты». У нас из-за этого произошла ссора. В результате мы договорились о том, что я буду платить в фирму только 10 процентов, так как мне принадлежит только 25 процентов фирмы».

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Летом 2019 года Харланов предложил Лобову бой в Fight Nights Диего Брандао. Но бойца этот вариант не устроил, так как его примерно в те же сроки ждал более денежный поединок — против Пола Малиньяджи в BKFC (бой состоялся 22 июня 2019 года, Лобов победил единогласным решением судей). Из материалов суда известно, что в BKFC Лобов зарабатывал от 100 000 до 150 000 долларов за бой плюс 50 процентов с каждой проданной трансляции.

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Президент BKFC Дэвид Фелдман за содействие в переговорах с российским телевидением пообещал Лобову 30 процентов от продажи ТВ-прав в России. Харланов сказал Лобову, что не смог договориться о сделке с «Матч ТВ» самостоятельно, поэтому 10 процентов из 30 надо отдать посреднику в переговорах с «Матчем». Это разозлило бойца. «Я сказал ему: «Стоп! Я нанял тебя для того, чтобы ты договаривался. Из своего процента плати кому угодно сколько угодно. А что если ты мне завтра троих найдешь, пятерых — я должен с каждым делиться процентом? Это раз. А второе — я боец. Из-за меня эта вся история вообще есть. Без меня ни у кого здесь не будет возможности заработать. Я рискую здоровьем, дерусь и получу такой же процент, как ты, и еще какой-то чувак, которого ты нашел. Это какой-то развод! Все, Тем, так дело не пойдет, давай разбегаться. Ты мне ничего не находишь, а самое главное, я теперь тебе не доверяю, потому что ты мне какие-то разводы предлагаешь. Менеджер — это человек, с которым ты делишься всем, которому ты доверяешь на все 100 процентов. А я теперь понимаю, что ты пытаешься меня развести, и мне некомфортно. Я должен проверять, перепроверять. Давай расходиться. Все деньги, что я платил туда [в Gagarin Sports Management], — это твои, мне они не нужны, забирай себе. Gagarin Sports Management забирай себе, мне эти 25 процентов не нужны. Все контакты, которыми я с тобой поделился, используй, нет проблем. Вот это обсуждение 30 процентов от сделки с «Матч ТВ» — полностью себе забирай. Они мне тоже не нужны. Я себе заберу контракты, которые сам себе нашел. Забираю их и ухожу».

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По словам Лобова, сначала Харланов пообещал исправиться и попросил дать ему еще один шанс, а после отказа попросил «договориться». «Я ему ответил: «О чем нам договариваться? Ты ничего не сделал, ничего не заработал, а теперь я тебе все это оставляю. Ты мне еще спасибо должен сказать! А еще и должен, если так — по-чесноку. Но по хрену, расходимся — и все». Он: «Нет-нет». Понимает, что деньги будут большие, не хочет их отпускать. Я говорю: «Если хочешь так, то только через суд, иначе никак». И кладу трубку».