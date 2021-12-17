«Ждите новый клип с участием Тарасова: «Ползи мимо помойки, ползи мимо реки». Емельяненко сообщил о реванше с Тарасовым

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о втором бое с блогером Артемом Тарасовым. По его словам, он пройдет в 2022 году.

Ранее Тарасов также сообщил о поединке, который пройдет по правилам ММА.

«В 2022 году ждите новый клип с участием Артема Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Емельяненко в Instagram.

Напомним, в сентябре этого года Тарасов проиграл в боксерском поединке Емельяненко.