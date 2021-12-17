«Ждите новый клип с участием Тарасова: «Ползи мимо помойки, ползи мимо реки». Емельяненко сообщил о реванше с Тарасовым
09:38
Российский боец Александр Емельяненко сообщил о втором бое с блогером Артемом Тарасовым. По его словам, он пройдет в 2022 году.
Ранее Тарасов также сообщил о поединке, который пройдет по правилам ММА.
«В 2022 году ждите новый клип с участием Артема Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Емельяненко в Instagram.
Напомним, в сентябре этого года Тарасов проиграл в боксерском поединке Емельяненко.
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