Линтон Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде на Bellator 292
Британский боец тяжелого веса Линтон Васселл победил россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.
Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде. Поединок длился 3 минуты и 3 секунды.
Теперь на счету 31-летнего Молдавского 3 поражения и 11 побед в ММА. У 39-летнего Васселла 23 победы и 8 поражений.
Васселл и Молдавский встречались во второй раз. Их первый поединок состоялся в марте 2019 года, тогда россиянин выиграл единогласным решением судей.
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