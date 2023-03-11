Линтон Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде на Bellator 292

Британский боец тяжелого веса Линтон Васселл победил россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.

Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде. Поединок длился 3 минуты и 3 секунды.

Теперь на счету 31-летнего Молдавского 3 поражения и 11 побед в ММА. У 39-летнего Васселла 23 победы и 8 поражений.

Васселл и Молдавский встречались во второй раз. Их первый поединок состоялся в марте 2019 года, тогда россиянин выиграл единогласным решением судей.