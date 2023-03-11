Муртазалиев победил Тони Джонсона единогласным решением на Bellator 292

Российский боец среднего веса Халид Муртазалиев победил американца Тони Джонсона на турнире Bellator 292.

Бой проходил в предварительном карде, Муртазалиев выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Теперь на счету 29-летнего россиянина 15 побед и 3 поражения в ММА, у 39-летнего Джонсона 9 побед и 4 поражения.

В главном поединке Bellator 292 встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон.