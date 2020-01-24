Лига ACA анонсировала 106 турнир в Санкт-Петербурге

Лига ACA официально анонсировала 106 турнир в Санкт-Петербурге титульным противостоянием.

27 февраля на ACA 106 в Сибур Арене пройдет бой за титул чемпиона в полусреднем весе, которым ранее владел Альберт Туменов. По окончанию контракта Туменов, не знающий поражений три года в лиге, принял решение продолжить свою карьеру за пределами ACA, оставив пояс чемпиона вакантным.

Титул таким образом разыграют Мурад «Хантер» Абдулаев, в апреле 2019 уступивший решением Туменову в чемпионском противостоянии, который выйдет в клетку против первого номера рейтинга в полусреднем весе бразильца Элиаса Сильверио.