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Сегодня, 09:08

Ли Цзинлян подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Давид Хачатрян
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15-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Ли Цзинлян (19-8) подписал контракт с агентством Dominance MMA, которое возглавляет Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов. Об этом сообщается в соцсетях агентства.

Цзинлян в прошлом бою проиграл Даниэлю Родригесу (17-3) спорным раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) на UFC 279. Турнир состоялся 10 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ранее с Dominance MMA контракт подписал известный российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0).

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