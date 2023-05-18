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Сегодня, 19:03

Левин назвал Блаховича фаворитом в бою с Перейрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский кикбоксер Артем Левин прокомментировал предстоящий бой между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.

«Блахович для меня является фаворитом. Это его вес, он бывший чемпион этого дивизиона. Перейра лишается своего преимущества — габаритов, которые он возвращал после взвешивания. Здесь он не будет выглядеть крупнее своих соперников, его антропометрия не будет настолько выдающаяся, какой она была в среднем весе. А со стороны Блаховича преимуществом является борьба. Он может бороться, может удерживать позицию в отличие от того же Адесаньи. Ян — человек с огромнейшим опытом, который давал бои и побеждал очень больших мэтров в этом спорте. Единственное, что не хватает Блаховичу — нокаутирующего удара. Но с точки зрения борьбы и дисциплины боя он фаворит», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Поединок пройдет 29 июля на турнире UFC 291.

Прошлый бой Блаховича и Магомеда Анкалаева (18-1) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-blahovich-favorit-v-boyu-s-perejroj-brazilets-lishitsya-preimushhestva-v-gabaritah/
Алекс Перейра
Ян Блахович
UFC
ММА
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