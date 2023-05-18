Борщев рассказал, что работал над борьбой с чеченцами и киргизами

Российский боец легкого дивизиона UFC Вячеслав Борщев рассказал, что работает над борьбой, так как все соперники пытаются его побороть.

«Мне и так все понятно — надо работать над борьбой. С первого дня, как я пришел в зал ММА, понимаю, что нужно постоянно совершенствовать борьбу, так как все будут пытаться меня забороть. Сейчас ничего не поменялось, работаю над борьбой. Это довольно сложно. Мне, конечно, кажется всегда, что прогресс есть. Сейчас появились в зале новые ребята из Чечни и Киргизии. Они очень помогали мне. Все время кажется, что ты продвигаешься, но только бой покажет, так ли это на самом деле. Сейчас чувствую себя просто великолепно, как будто к этому бою я очень хорошо готов», — приводит слова Борщева MMA.Metaratings.ru.

В UFC Борщев провел три поединка и после дебютной победы потерпел два поражения подряд. В последнем бою в октябре 2022 он уступил единогласным решением судей американцу Майку Дэвису.