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11 октября, 08:05

Шон О'Мэлли рассказал, как он хочет победить Петра Яна

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что он ожидает победы над Петром Яном (16-3) судейским решением.

«Не думаю, что мне так необходимо нокаутировать Петра Яна меньше чем за минуту, как это сделал Конор в бою с Альдо, — отметил О'Мэлли в интервью шоу DC & RC. — Мне нужно просто победить Петра — я знаю, насколько он силен, насколько он хорош. Я выиграю решением судей. Я реально хочу нокаута, но победа над Петром — это уже большое дело.
Как только я побью Петра, я получу титульный бой. После того поединка с Педро я пошел к матчмейкерам UFC и сказал им: «Эй, мне нужен бой». Петр Ян был единственным из топ-10, кто был свободен».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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