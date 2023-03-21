Леон Эдвардс раскритиковал Дану Уайта: «Ковингтон отказывается от поединков и получает бой за титул»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) не понимает, почему второй номер рейтинга полусреднего веса Колби Ковингтон (17-3) получил поединок за титул, хотя отказывается драться с топовыми бойцами.

«Я принял поединок [с Хамзатом Чимаевым], а [Ковингтон] — нет, и теперь он получает вознаграждение за то, что не принял бой. В моем случае меня просто вычеркнули из рейтинга, так что привилегия Даны Уайта точно существует», — сказал Эдвардс в эфире The MMA Hour.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.