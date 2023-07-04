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Легенда ММА Алистар Оверим завершил карьеру: он похудел на 27 кг и стал вегетарианцем

Руслан Минаев
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Алистар Оверим.
Фото Global Look Press

Прославленный боец Алистар Оверим завершил профессиональную карьеру.

«Я действительно решил завязать с боями. Я больше не вижу себя в этом. Я посвятил боям 25 лет, в течение которых произошло много всего крутого. Но сейчас самое время обратить внимание на здоровье. [Этому будет посвящена] моя следующая глава», — рассказал 43-летний спортсмен во время интервью Youtube-каналу Jon Bravo Films.

На интервью боец появился значительно похудевшим. Он рассказал, что стал вегетарианцем и потерял 27 кг.

«Я полностью изменил свою диету, и я стал вегетарианцем. Я больше не хочу есть мясо. Это мой выбор. Мясо имеет негативный эффект на вас. Мне нравится его вкус, но я сделал свой выбор», — сказал он.

В марте Оверим был дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

За карьеру в ММА он становился чемпионом Strikeforce, DREAM, а также был претендентом на титул UFC в тяжелом весе.

Последний бой по правилам ММА Оверим провел в феврале 2021 года, проиграв техническим нокаутом Александру Волкову.

За карьеру нидерландец провел 67 поединков — одержал 47 побед, потерпел 19 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Источник: Jon Bravo Films
Алистар Оверим
ММА
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