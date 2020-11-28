Лебедев объяснил, почему Харитонов помирился с Яндиевым: «У Сергея не было другого выхода»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал «СЭ», что у Сергея Харитонова не было другого выхода, кроме как помириться с Адамом Яндиевым.

13 ноября боец UFC Яндиев поочередно напал на бойца Bellator Харитонова и его друга бизнесмена Руслана Абдо во время турнира по ММА. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Однако 21 ноября стало известно о примирении Яндиева и Абдо, а 23-го — о примирении Яндиева и Харитонова. Теперь Харитонова сильно критикуют в интернете.

«Конечно, мне ближе правда Харитонова. Конечно, — сказал Лебедев. — Но я заведомо знал, что будет именно примирение. Поверьте мне: у него не было другого выхода. Думаете, у Харитонова нет людей, которые могут за него постоять? Поверьте мне, их очень много. Это серьезные люди, уважаемые. Это и из силовых ведомств, и из других, так скажем, ведомств. Понимаете? Просто так надо было сделать на тот момент».

«Он сделал много громких заявлений — что пойдет до конца, — отметил боксер. — И, поверьте мне, он пошел бы до конца. Просто я знаю, что он не мог отказать тем людям, которые его попросили об этом. Поэтому он сделал так».

«Я давно знаю Харитонова, — сказал Лебедев. — Он не был замечен в каких-то подлых вещах. У нас осудить человека легко, а все хорошее забывается мгновенно. У Харитонова была очень непростая ситуация. Да, он наговорил много слов. Но потом подошли, попросили люди, и он не смог им отказать». (Илья Андреев)