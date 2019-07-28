Кузен Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с организацией PFL. Об этом сообщил руководитель промоушена Рэй Сефо. Спортсмен поучаствует в турнире PFL 6. Его соперником станет американец Сидемар Онорио.

- Мы очень рады добавить Умара в кард PFL 6, учитывая прекрасный вечер, который нас ждет, - цитирует функционера MMA Fighting. - Умар Нурмагомедов доказал, что он больше, чем просто Кузен Хабиба. Это восходящая звезда спорта с неограниченным потенциалом.

Турнир пройдет 8 августа в Атлантик Сити (США).