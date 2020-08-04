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Куницкая — Столяренко: когда бой и где смотреть прямую трансляцию UFC Fight Night

10:00
Яна Куницкая — Юлия Столяренко.
Яна Куницкая — Юлия Столяренко.

Рано утром в воскресенье, 9 августа, в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night Льюис — Олейник.

В основной карде в октагон выйдут россиянка Яна Куницкая и Юлия Столяренко из Литвы. Ориентировочное время начала поединка женщин в легчайшем весе (до 61,2 кг) — 4.30 по Москве.

Главным боем турнира является поединок двух тяжеловесов, американца Деррика Льюиса и россиянина Алексея Олейника.

Все шоу можно смотреть на UFC Fight Pass, трансляцию в прямом эфире ведет UFC ТВ. Главные бои вечера на арене UFC APEX на федеральном телевидении России показывает РЕН.

Яна Куницкая vs Юлия Столяренко.
Яна Куницкая vs Юлия Столяренко.

30-летняя Куницкая провела в ММА 18 боев, ее рекорд — 12 побед, 5 поражений, 1 поединок признан не состоявшимся.

27-летняя Столяренко за карьеру в ММА одержала 9 побед, потерпела 4 поражения, 1 бой закончился ничьей.

UFC Fight Night Олейник — Льюис: все бои, расписание турнира и прямая трансляция 9 августа

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