Рано утром воскресенья, 9 августа, состоится турнир UFC Fight Night. Главным боем вечера единоборств в Лас-Вегасе на арене UFC APEX станет поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом.

Со-главным боем турнира UFC Fight Night Льюис — Олейник стал поединок россиянина Омари Ахмедова и американца Криса Вайдмана в среднем весе. Также в основном карде шоу выступает россиянка Яна Куницкая, ее соперница в легчайшем весе — Юлия Столяренко из Литвы.

Весь турнир UFC Fight Night Льюис — Олейник можно смотреть на UFC Fight Pass, также прямой эфир будет доступен на UFC ТВ. Главные бои вечера эксклюзивно на российском федеральном телевидении покажет РЕН.

Предварительный кард (начало — 1.00 мск 9 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Ирвин Ривера (Мексика) — Али Алькаиси (Иордания)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Юссеф Залал (Марокко) — Питер Барретт (США)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Гэвин Такер (Канада) — Джастин Джейнс (США)

Средний вес, до 83,9 кг: Эндрю Санчез (США) — Веллингтон Турман (Бразилия)

Легкий вес, до 70,3 кг: Насрат Хакпараст (Германия) — Алекс Муньос (США)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Тим Минс (США) — Лауреано Старополи (Аргентина)

Основной кард (начало — 4.00 мск 9 августа, трансляция: РЕН ТВ — с 5.00, UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легкий вес, до 70,3 кг: Бенеил Дариуш (Иран) — Скотт Хольцман (США)

Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Яна Куницкая (Россия) — Юлия Столяренко (Литва)

Средний вес, до 83,9 кг: Маки Питоло (США) — Даррен Стюарт (Великобритания)

Средний вес, до 83,9 кг: Омари Ахмедов (Россия) — Крис Вайдман (США)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Деррик Льюис (США) — Алексей Олейник (Россия)

Деррик Льюис vs Алексей Олейник.

Главный бой вечера Льюис — Олейник начнется ориентировочно в 6.00 9 августа (время московское).

Рекорд 35-летнего Льюиса — 23 победы и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий поединок американец провел в феврале на UFC 247, победив шведского бойца Илира Латифи.

43-летний Олейник за карьеру в ММА одержал 59 побед при 13 поражениях, еще один бой завершился ничьей. В предыдущем поединке россиянин раздельным решением судей выиграл у бразильца Фабрисиу Вердума. Этот бой прошел 9 мая на UFC 249, первом турнире после пандемии коронавируса.