Кунченко проведет следующий бой в UFC 14 марта

Российский боец Алексей Кунченко проведет бой с бразильцем Элизеу Залески Дос Сантосом на турнире UFC Fight Night, который состоится 14 марта в Бразилиа, сообщает сайт бразильского телеканала Combate. Отмечается, что стороны достигли устной договоренности о поединке, но контракт на бой еще не подписан.

На счету 35-летнего Кунченко — 20 побед и 1 поражание в ММА (2-1 в UFC). У 33-летнего Дос Сантоса — 21 победа и 6 поражений в ММА (7-2 в UFC). Бойцы выступают в полусреднем весе (до 77,1 кг).