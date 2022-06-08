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Сегодня, 23:01

Боец Кельбиханов — о состоянии Емельяненко: «Он либо жестко сидит на режиме, либо гуляет по полной»

Кулачный боец Кельбиханов поделился мнением о состоянии Емельяненко
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Кулачный боец Дауд Кельбиханов поделился мнением о нынешнем состоянии Александра Емельяненко.

«Я, как человек верующий, убежден в том, что хорошее и плохое у нас идет от Бога. Хорошее мы всегда воспринимаем как благо, а плохое — как наказание. Но правильнее будет воспринимать плохое либо как наказание, либо как-то, что ты сотворил своими собственными руками.

В случае с Александром это то, что он сотворил собственными руками. Да, это все последствия его образа жизни. Я могу сказать исходя из тренировочного опыта с Александром, что у него нет золотой середины. Он либо очень хорошо и жестко сидит на режиме, всего придерживается и тренируется, либо он гуляет по полной», — цитирует Кельбиханова Metaratings.ru.

Кельбиханов считает, что на полное восстановление у Емельяненко может уйти один или два месяца.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/daud-kelbixanov-nesmotrya-na-vse-zaguly-so-zdorovem-u-aleksandra-emelyanenko-vse-otlicno-40141/
Бокс
Александр Емельяненко
ММА
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