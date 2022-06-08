Кулачный боец Дауд Кельбиханов поделился мнением о нынешнем состоянии Александра Емельяненко.

«Я, как человек верующий, убежден в том, что хорошее и плохое у нас идет от Бога. Хорошее мы всегда воспринимаем как благо, а плохое — как наказание. Но правильнее будет воспринимать плохое либо как наказание, либо как-то, что ты сотворил своими собственными руками.

В случае с Александром это то, что он сотворил собственными руками. Да, это все последствия его образа жизни. Я могу сказать исходя из тренировочного опыта с Александром, что у него нет золотой середины. Он либо очень хорошо и жестко сидит на режиме, всего придерживается и тренируется, либо он гуляет по полной», — цитирует Кельбиханова Metaratings.ru.

Кельбиханов считает, что на полное восстановление у Емельяненко может уйти один или два месяца.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.