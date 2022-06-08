Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал информацию о том, что Федор Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета организации из-за несогласия с действиями и политикой руководства.

«Я не знаю, что Федор имел в виду касаемо моей политики. В принципе он уже прокомментировал несколько раз это. Я всем искренне заявляю: Федор был, остается и останется моим другом. Я никогда не забуду все то, что он сделал для меня за многие годы. Я прошел долгий и очень тернистый путь от спортсмена к спортивному функционеру. И я благодарю Федора за доверие, которые он мне оказал», — сказал Габдуллин журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата России по ММА.

«Мы встречались на чемпионате России по ММА в Астрахани. Федор был почетным гостем. Но у нас, к сожалению, не было много времени, чтобы полноценно пообщаться. Я спешил в аэропорт, а он как раз на финальные поединки приехал. Я думаю, что мы обязательно встретимся и пообщаемся. Еще раз говорю, что он мой друг, брат и старший товарищ».

В начале апреля стало известно, что Федор Емельяненко с 30 марта больше не является председателем совета Союза ММА России.