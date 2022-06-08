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Сегодня, 21:42

Посетитель, которого избил боец ММА, не имеет к нему претензий

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Посетитель торгового центра в Махачкале не имеет претензий после драки с бойцом ММА Шарабутдином Магомедовым.

«Это произошло несколько недель назад в торговом центре. Шарабутдин сделал человеку замечание из-за поведения, нарушающего местные обычаи. В ответ мужчина ударил его, после чего Шарабутдин был вынужден защищаться. Началась драка.

Позднее они встретились друг с другом, поговорили, решили, что погорячились. Никаких претензий друг к другу они не имели», — цитирует ТАСС собеседника из команды бойца.

Магомедов спускался по эскалатору и сделал замечание мужчине, который поцеловал свою девушку. В результате словесной перепалки началась драка. Первым удар получил Магомедов, который в итоге нокаутировал своего соперника.

Ранее издание Mash в Telegram опубликовало видео с дракой.

Магомедов в последний раз дрался 26 февраля на Arena Global 17 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/14861567
ММА
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