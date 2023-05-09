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Сегодня, 20:55

Кулачная лига RCC Hard может запустить реалити-шоу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Исполнительный директор RCC и кулачной лиги RCC Hard Николай Клименко заявил «СЭ», что заинтересован в создании реалити-шоу для молодых бойцов, которые планируют драться на голых кулаках.

«В первую очередь, конечно, я хочу прокачать новых бойцов, бойцов RCC, которые могут из разных видов [единоборств] принять участие в «кулачке» и попасть в эту экосистему, выступая в различных видах, — сказал Клименко «СЭ». — Мне интересно сделать, возможно, специальное реалити-шоу по прокачке бойцов, расти своих кулачных бойцов, потому что спрос очень высокий. Было 1500 заявок на участие [в первом турнире RCC Hard]».

Первый турнир кулачной лиги RCC Hard проходил 29 апреля в Екатеринбурге. В главном событии вечера боец лиги Top Dog Сергей Калинин по прозвищу Кратос решением судей выиграл у бразильца Кристиана Фролича.

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