Крис Вайдман возвращается в средний вес

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман объявил о возвращении в среднюю весовую категорию на своей странице в Instagram.

— В ходе карьеры я пережил взлеты и падения. Мне нравится дело, которым я занимаюсь. Верю, что меня ждут светлые моменты. Не могу дождаться, когда закрою рот всем ненавистникам. Ценю всех, кто оказывает мне поддержку. Сейчас я более мотивирован, чем когда-либо. Знаю, что меня ждет светлое будущее. Надеюсь, получу бой к апрелю. Вернусь в среднюю весовую категорию, — написал Вайдман.

Напомним, Крис Вайдман потерял титул чемпиона в среднем весе в 2015 году в бою против Люка Рокхолда. После этого он провел еще четыре боя, победив лишь однажды. В 2019 боец решил попробовать силы в полутяжелом весе. Его дебютный бой против Доминика Рейеса состоялся 18 октября и окончился поражением в первом раунде.