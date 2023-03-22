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Сегодня, 12:10

Ковингтон угрожает комментатору UFC оставить его детей сиротами

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) жестко раскритиковал комментатора UFC Джона Аника за то, что тот выразил поддержку Белалу Мухаммаду (22-3).

«Ты хотел полизать мои шары в Лондоне со словами «О, Колби!», — сказал Ковингтон во время недавнего интервью на MMA Fighting. — Но потом ты говоришь, что болеешь за расиста Белала Мухаммада! Знаешь что, Джон Аник? Я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Просто пойми, придурок, что ты живешь в Боке, а я — в Майами. Ты не так далеко от меня. Так что лучше закрой свой поганый рот. Ты тычешь в медведя. Теперь медведь идет за тобой».

Ковингтон следующий бой должен провести против чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (21-3).

Колби Ковингтон
UFC
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