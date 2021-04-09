Ковингтон проехался по Усману: «Покажи миру, что у тебя есть яйца»

Первый номер рейтинга полусредневесов американец Колби Ковингтон продолжает вызывать на бой действующего чемпиона Камару Усмана, у которого уже назначен матч-реванш с Хорхе Масвидалем.

«Я на первом месте в рейтинге, и я добавил еще одного бывшего чемпиона UFC в список жертв в свое резюме в прошлом бою. Ты побеждаешь легковесов и вызываешь проходного бойца с 15 поражениями на матч-реванш после того, как ты победил его со счетом 50-42. Ты сучка, Марти [Камару Усман]. Покажи миру, что у тебя есть яйца. Сразись со мной», — написал Колби в Instagram.

Второй поединок между Усманом и Масвидалем состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле в главном событии UFC 261. В первом бою, который состоялся в июле прошлого года на UFC 251 в Абу-Даби, Усман одержал победу единогласным решением судей.

Также действующий чемпион Усман побеждал и самого Ковингтона. В декабре 2019 года на UFC 245 одолел претендента на пояс техническим нокаутом в пятом раунде.