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Макгрегор посмеялся над командой Хабиба, но потом удалил сообщение в Twitter

16:25
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports Удаленный пост Конора Макгрегора в Twitter.
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил эпизод, произошедший перед чемпионским боем россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 223 в апреле 2018 года.

Тогда Макгрегор атаковал автобус, в котором находилась команда российского спортсмена и другие участники шоу.

«Даги в автобусе только и делают, что обсираются», — написал Макгрегор в Twitter. Но позже ирландец удалил это сообщение.

Удаленный пост Конора Макгрегора в Twitter.
Удаленный пост Конора Макгрегора в Twitter.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018-го, россиянин победил сабмишном в 4-м раунде.

Россиянин завершил карьеру. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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