Ковингтон может провести бой с Вудли

После поражения техническим нокаутом в титульном поединке против Камару Усмана Колби Ковингтон может встретиться с бывшим чемпионом полусреднего дивизиона UFC Тайроном Вудли.

— У меня нет проблем с Ковингтоном, — цитирцет президента UFC Дану Уайта MMA Junkie. — Я бы с удовольствием организовал ему бой с Тайроном Вудли. Это был бы интересный бой, но если у него сломана челюсть, он не сможет быстро вернуться и какое-то время будет вне игры.