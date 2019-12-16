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Ковингтон может провести бой с Вудли

16 декабря 2019, 23:14
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После поражения техническим нокаутом в титульном поединке против Камару Усмана Колби Ковингтон может встретиться с бывшим чемпионом полусреднего дивизиона UFC Тайроном Вудли.

— У меня нет проблем с Ковингтоном, — цитирцет президента UFC Дану Уайта MMA Junkie. — Я бы с удовольствием организовал ему бой с Тайроном Вудли. Это был бы интересный бой, но если у него сломана челюсть, он не сможет быстро вернуться и какое-то время будет вне игры.

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