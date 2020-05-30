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Коулман верит, что Олейник может стать чемпионом UFC в тяжелом весе

07:42
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Член Зала славы UFC Марк Коулман считает, что россиянин Алексей Олейник может завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. На счету 42-летнего Олейника — 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года.

«Когда ждешь назначение следующего боя», — подписал Олейник фотографию змеи, опубликованную в Instagram.

«Готовься, мой друг. Заполни под завязку бензобак, продолжай работать, и забери этот титул!», — написал Коулман в комментариях.

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