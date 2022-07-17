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Кормье сыграет главную роль в сериале по мотивам фильма «Воин»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) попробует себя в кино.

Кормье сыграет главную роль в 10-серийном драматическом сериале, который будет основан на фильме «Воин» — одном из самых популярных фильмов про ММА. Об этом сообщает издание Deadline.

«Я приехал из Лафайета к ярким огням октагона, и теперь я бросаю вызов Голливуду! Ранее я на это намекал, и теперь это стало реальностью! Я польщен и взволнован следующей главой моей жизни!», — написал Кормье в Twitter.

Сериал разрабатывается Paramount Pictures. В настоящее время проект находится в процессе написания сценария. Одну из главных ролей в фильме исполнит обладательница «Золотого глобуса» Джина Родригес.

Даниэль Кормье
ММА
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