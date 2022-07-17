Дана Уайт ответил на обвинение Диаса в том, что UFC держит его в заложниках

Глава UFC Дана Уайт не согласен, что 37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) является заложником лиги, потому что он предлагал Диасу бои.

«Мы не можем держать парней в заложниках. Это исключено, — сказал Уайт после турнира UFC on ABC 3. — Я должен предложить тебе три боя за год. Если я этого не сделаю, то мне придется тебе заплатить. Как я могу держать людей в заложниках? Как вы думаете, какие у меня планы? Я хочу дать ему бой. Пока не знаю, когда он состоится. Моя задача — предлагать бои, а он либо отказывается, либо их принимает. Я не собираюсь ему платить, потому что я предлагал ему бои».

Вскоре после этого заявления Диас написал в Twitter: «Не знаю, почему он так растерялся во время интервью. За последние 9 месяцев мне предложили 0 боев, хотя я просил дать мне 5 бойцов. Спасибо за теплые слова, теперь я могу идти».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).