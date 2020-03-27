Кормье считает Нурмагомедова и Фергюсона самыми крутыми бойцами

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что обладатель чемпионского титула в легком весе Хабиб Нурмагомедов серьезно настраивается на поединок против Тони Фергюсона.

— Я много лет знаю Хабиба. Я знаю, как много значит для него этот конкретный поединок, — цитирует Кормье MMA Fighting. — Он хочет драться с Фергюсоном. Хабиб желает побить Тони. Я чувствую, что он будет готовиться так же хорошо, как и всегда, чтобы добиться этой цели.

Я уверен, что не только Хабиб, но и Тони настроен аналогичным образом. Он годами ждал возможности подраться с Нурмагомедовым.

Сколько поединков подряд выиграл Тони? 12 боев, да? Это фантастика. Они оба побили по 12 соперников в UFC. Просто абсурдно, что они так долго шли к тому, чтобы сразиться друг с другом. Несмотря на все отмены и переносы их боя, никто другой не смог победить этих парней или хотя бы составить им конкуренцию. Это говорит о том, насколько они круче всех остальных.

Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.