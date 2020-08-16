Кормье объявил об уходе из UFC после поражения от Миочича

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от американца Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 252. Бой прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

37-летний Миочич одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Боец защитил свой чемпионский титул.

На счету 41-летнего Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.